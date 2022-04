Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchten

Unna (ots)

Am 22.04.2022 (Fr.), gegen 23:00 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Unna mittels Pyrotechnik in der Straße "Am Freibad". Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte 3 männliche Jugendliche, welche sich von der Örtlichkeit in Richtung Wickede entfernten. Der Zeuge beschreibt die drei Personen wie folgt: 1: ca. 175cm, schwarze Sporthose, schwarzer Hoodie, Rucksack 2: schwarze Sporthose mit weißer Aufschrift, Rucksack 3: dkl. Hose, dkl. Oberteil

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat die drei Jugendlichen gesehen oder kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell