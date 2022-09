POL-NE: Nur wenige Minuten reichen aus: Diebe schlugen Autoscheibe ein - Räume Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun!

Dormagen (ots) - Am Freitagnachmittag (02.09.) erhielt die Polizei um 15:12 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf der Bundesstraße 9 (B 9) in Höhe der Straße An der Römerziegelei. Ersten Ermittlungen nach befuhr eine 52-jährige Radfahrerin die Straße An der Römerziegelei und wollte die B 9 in Richtung Rheindamm überqueren. Hierbei achtete sie jedoch nicht auf den fließenden Verkehr und wurde ...

