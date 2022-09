Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Neuss (ots)

Am Sonntag, 04.09.22, um 06:42 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle in Neuss Kenntnis von einer schwerverletzten Person im Gleisbereich der Straßenbahn in Höhe der Haltestelle "Am Kaiser". Bisherige Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der 20-jährige Mann aus Rheinland-Pfalz aus bislang unbekannter Ursache unter den letzten Anhänger einer Straßenbahn geriet. Durch den 60-jährigen Fahrer der Straßenbahn wurde der Vorfall nicht bemerkt, so dass dieser seine Fahrt fortsetzte. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort verstarb der 20-jährige kurze Zeit später in der Uni-Klinik in Düsseldorf. Die Straßenbahn wurde sichergestellt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung der Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Neuss. Kl.

