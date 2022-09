Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag (02.09) stiegen drei Männer um kurz nach 00:15 Uhr an der Haltestelle "Zolltor" an der Promenadenstraße in Neuss in einen Bus der Linie 851. Nachdem der Busfahrer die drei hinzugestiegenen Männer darum bat, ihren Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen oder den Bus zu verlassen, sei es zu einer Streitigkeit gekommen. Einer der Tatverdächtigten soll zu einem Pfefferspray gegriffen und dieses in die Richtung des Fahrers gesprüht haben.

Der Haupttatverdächtige wurde beschrieben als etwa 25 Jahre alt, mit einer schlanken Statur, einem "südländischen" Erscheinungsbild, einer Größe von circa 170 Zentimeter und einem Drei-Tage-Bart. Die beiden anderen Tatverdächtigten konnten ebenfalls beschrieben werden und sollen circa 25 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein. Sie sollen einen Vollbart sowie eine schlanke Statur haben.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen und die Suche nach den Tatverdächtigen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

