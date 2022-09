Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck

Jüchen (ots)

Am Donnerstag (01.09) kam es, zwischen 13:15 Uhr und 19:45 Uhr, zu einem Einbruch an der Garzweiler Allee in Jüchen. Durch die aufgebrochene Türe an der Terrasse seien die Tatverdächtigten in das Einfamilienhaus gelangt. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck.

Wer hat etwas gesehen und kann weitere Hinweise zu den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300 - 0 entgegen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

