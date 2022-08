Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5 (Gem. Heddesheim): Fahrbahnen nach Fahrzeugbrand wieder frei - PM Nr. 2

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Nachmittag ein Mercedes auf der BAB 5 Richtung Süden kurz vor der Ausfahrt Hirschberg in Brand geraten war, sind die Lösch- und Bergungsarbeiten der Feuerwehr zwischenzeitlich beendet. Die zeitweise vollgesperrte Fahrbahn ist wieder frei befahrbar. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 15.000 Euro, der Schaden an der Fahrbahn kann bislang noch nicht benannt werden.

