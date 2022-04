Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Hochsitze beschädigt; Polizisten angegriffen; Kupferdiebstahl

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): In die Seite gekracht

Zwei Mercedes mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Kirchheimer Straße abgeschleppt werden. Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes der B-Klasse aus der Weiherhagstraße nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit seinem Mercedes CLK auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An den beiden Mercedes entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (sm)

Wernau/Hochdorf (ES): Hochsitze beschädigt (Zeugenaufruf)

Mindestens zehn Hochsitze sind in den vergangenen Tagen im Waldstück zwischen Wernau und Hochdorf beschädigt worden. Wie nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte seit Freitag, den 25.03.2022 die Hochsitze umgeworfen und auch eine Leitersprosse angesägt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die seit dem 25.03.2022 in dem Waldstück verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07153/9724-0, zu melden. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der Hechinger Straße in Ofterdingen ereignet. Eine 68-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit einem VW Golf von Tübingen herkommend unterwegs und wollte an einer Tankstellenausfahrt einem 36 Jahre alten Lkw-Lenker das Einfahren in die B 27 ermöglichen. Hierzu hielt sie auf der Durchgangsstraße an. Ein nachfolgender, 38 Jahre alter BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Der VW Golf wurde durch die Kollision seitlich gegen das einfahrende Müllfahrzeug geschoben und unter den Unterfahrschutz des Mercedes-Benz Antos gedrückt. An den beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 22.000 Euro. An dem Lastwagen war ersten Erkenntnissen nach kein Schaden entstanden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Polizisten angegriffen

Wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 64 Jahre alten Mann, der am Montagabend in der Siebenlindenstraße einen Polizisten angegriffen hat. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es in einem Haus zu einem Streit unter Nachbarn gekommen war. Um den Streit zu schlichten, forderten die eingesetzten Beamten die Kontrahenten auf, in ihre Wohnungen zurück zu gehen. Der 64-Jährige wollte dem nicht nachkommen und ließ sich auch nicht beruhigen. Er schrie lautstark herum, beleidigte die Polizisten und griff einen Beamten an. Der Mann wurde anschließend zu Boden gebracht und mit Handschließen fixiert. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sm)

Rosenfeld (ZAK): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupfer im Wert von zirka 12.000 Euro ist im Laufe des Wochenendes von einer Großbaustelle in der Heinrich-Blickle-Straße entwendet worden. Die bislang unbekannten Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, auf die Baustelle und nahmen etwa 720 Meter ummanteltes Kupferkabel, das sich auf entsprechenden Kabeltrommeln befand, mit. Die Unbekannten mussten hierzu ein größeres Fahrzeug beziehungsweise einen Gabelstapler verwendet haben. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07428/94513-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell