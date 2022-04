Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstähle von Katalysatoren; Serie von Sachbeschädigungen;

Metzingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B28 ereignet hat. Eine 21-Jährige fuhr gegen 6.35 Uhr mit ihrem Mercedes aus Richtung Auchtertstraße kommend auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Urach auf. Vom Beschleunigungsstreifen wechselten sie und ein vor ihr fahrender Lkw auf den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße. Als die Frau in der Folge den Lkw überholen wollte, achtete sie nicht auf einen 57-Jährigen, der mit seinem VW Polo zuvor bereits auf die linke Fahrspur gewechselt hatte, um ihr das Einfädeln zu ermöglichen. Durch die Kollision der Fahrzeuge drehte sich der Mercedes der jungen Frau und prallte gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (sm)

Esslingen-Zell (ES): Katalysatoren gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf die Katalysatoren von Toyotas hatte es ein bislang Unbekannter am vergangenen Wochenende in Zell abgesehen. Den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge entwendete er in der Zeit zwischen Freitag und Samstag auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Hauptstraße die Katalysatoren von zwei Toyotas. Weiterhin montierte der Dieb in der Wilhelmstraße ebenfalls an zwei geparkten Toyotas die Katalysatoren ab, einen davon ließ er beim Fahrzeug liegen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0. (sm)

Esslingen (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Montag begangen wurden, sucht der Polizeiposten Oberesslingen. Den ersten Ermittlungen zufolge zerstachen bislang unbekannte Vandalen in der Zeppelinstraße in der Zeit zwischen drei Uhr und 7.40 Uhr an elf geparkten Fahrzeugen die Reifen, brachen zwei Schaltkästen der Stadt auf und zerstörten die Elektronik. Auf dem Grundstück einer Firma in der Straße Entennest ließen sich die Vandalen an einem Bagger aus, zerstörten die Frontscheibe und im Fahrzeuginneren neben den Armaturen und Bildschirmen, auch die Elektronik der Baumaschine. Zudem zerstachen sie die Reifen an vier auf dem Gelände abgestellten Betonmischern. Allein der hier angerichtete Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 30.000 Euro beziffern. Die bislang bekannten Schäden summieren sich derzeit auf insgesamt mindestens 60.000 Euro. Ob möglicherweise Zusammenhänge mit der Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar in Esslingen-Zell bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen. Wie bereits berichtet waren dort nicht nur an mittlerweile knapp 70 Fahrzeugen die Reifen zerstochen, sondern auch Baumaschinen beschädigt worden. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0711/310576810. (sm)

Hochdorf (ES): Wohnwagenanhänger verloren

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kirchheimer Straße entstanden ist. Ein 80-Jähriger war gegen 8.40 Uhr mit seinem Subaru und angehängtem Wohnwagenanhänger auf der Kirchheimer Straße von Reichenbach kommend in Richtung Notzingen unterwegs. Im Bereich der dortigen leichten Steigung, kurz vor dem Ortsende Hochdorf, löste sich plötzlich der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und krachte in einen dahinter fahrenden Opel einer 47-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Wie sich bei den Ermittlungen der Verkehrspolizei herausstellte, war die Kugelkopfstange am Zugfahrzeug nicht richtig montiert und arretiert gewesen. Der Wohnwagenanhänger und der Opel mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. (cw)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Ins Heck gekracht

Ein Auffahrunfall hat sich am Montagmorgen auf der B463 ereignet. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem VW Kleinbus die Bundesstraße in Fahrtrichtung Laufen. An der Kreuzung mit der Straße Auf Steingen bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 55-Jähriger seinen Ford Transit verkehrsbedingt an der roten Ampel abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Der Ford-Lenker verletzte sich durch den Aufprall leicht, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der VW musste abgeschleppt werden. (sm)

