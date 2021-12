Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lager aufgebrochen

Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Montag, 20. Dezember, brachen unbekannt Täter das Schloss eines Lagers an der Fritz-Bauer-Straße auf und durchsuchten das Innere. Was entwendete wurde, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell