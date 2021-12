Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Freitag (17. Dezember), gegen 19.15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 3 zwischen Gillrath und Birgden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine nicht bekannte Person mit einem grauen Pkw VW Caddy mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) von Gillrath kommend in Richtung Birgden. Die fahrzeugführende Person verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte über die Gegenfahrbahn in das linksseitige Feld, wo der Pkw zirka 15 Meter im Feld zum Stehen kam. Zur gleichen Zeit kam dem verunfallten Pkw ein Zeuge entgegen, der nur durch sein sofortiges Eingreifen eine Kollision verhindern konnte. Dieser Zeuge gab an, dass ein männliche Person aus dem Unfallfahrzeug ausstieg, kurz rief, dass alles OK sei und anschließend zu Fuß in Richtung Birgden ging. Der Fahrer wurde beschrieben als männlich, zirka 180 Zentimeter groß und hatte helle gewellte Haare. Der Zeuge gab weiterhin an, dass ein weiterer Zeuge an der Unfallstelle gehalten hätte, der ursprünglich hinter dem verunfallten Fahrzeug fuhr. Dieser habe kurz mit dem unbekannten Fahrer gesprochen und sei dann weiter gefahren.

Die Polizei Heinsberg sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Pkw-Fahrer, der sich hinter dem Unfallfahrzeug befand. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise gegeben werden, über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

