POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Bawinkel (ots) - In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagnacht brachen unbekannte Täter in einer Bäckerei in der Georg-Müter-Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang über eine Schiebetür und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

