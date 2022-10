Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Benzingeruch im Treppenhaus

Freiburg (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Hartmattenstraße informierte die Feuerwehr am Samstag, 15.10.2022, gegen 18.45 Uhr, über einen "chemischen Geruch" im Treppenhaus. Zunächst wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass der Ursprung des Geruches aus dem Keller des Mehrfamilienhauses kommen müsste. Mehrere Kellerabteile mussten geöffnet werden. In einem Kellerabteil befanden sich mehrere Benzinkanister. Einer der Kanister war wohl undicht und das ausgetretene Benzin sorgte wohl für die Geruchsbelästigung. Sämtliche Benzinkanister wurden abtransportiert. Nach einer Lüftung des Kellers und des Treppenhauses konnten die Hausbewohner ihre Wohnung wieder betreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell