POL-ME: Fahrzeug der "Tafel" entwendet: Demoliert wieder aufgefunden - Polizei ermittelt - Haan - 2205085

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12. Mai 2022) haben bislang unbekannte Täter ein Dienstfahrzeug der "Tafel" aus Haan entwendet. Am späten Donnerstagabend konnte der Transporter erheblich beschädigt auf einem Wanderparkplatz in Haan wieder aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse brachen im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Mittwoch (11. Mai 2022) und 7:30 Uhr am Donnerstagmorgen (12. Mai 2022) bislang noch unbekannte Täter das Auto, welches auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz nahe der Tafel an der Breidenhofer Straße / Ecke Bahnhofstraße in Haan abgestellt war, auf. Anschließend fuhren der oder die Täter mit dem Fahrzeug davon.

Als Mitarbeiter der Tafel den Diebstahl bemerkten, alarmierten sie die Polizei, welche umgehend nach dem Fahrzeug - einem sieben Jahre alten weißen Opel Movano mit dem Schriftzug "Soziusstiftung Stadtsparkasse Haan" - suchte. Da das Fahrzeug jedoch nicht aufgefunden werden konnte, wurde es zur Fahndung ausgeschrieben.

Diese Fahndung konnte jedoch noch am Donnerstagabend zurückgenommen werden: So hatte sich gegen 20:20 Uhr ein Mann gemeldet, der einen auf einem Wanderparkplatz am Hermgesberg in Gruiten abgestellten erheblich demolierten Transporter entdeckt hatte. Als die Polizeibeamten kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Transporter um den in der Nacht zuvor entwendeten Wagen der Haaner Tafel handelte. Dieser war rundum beschädigt und verbeult, zudem war die Fahrzeugbeleuchtung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei ließ den Movano abschleppen und stellte das Fahrzeug damit sicher. Noch sind die Hintergründe des Fahrzeugdiebstahls unklar und zudem ist es Gegenstand der weiteren Ermittlungen, zu welchem Zweck das Fahrzeug entwendet worden war. Weiterhin ist noch nicht geklärt, ob die Beschädigungen an dem Wagen der Tafel mutwillig hinzugefügt wurden, oder durch einen Unfall entstanden sind. Hierzu dauern die Ermittlungen nach wie vor an.

Daher fragt die Polizei:

Wer kann Angaben dazu machen, wer den Wagen der Tafel in der Nacht zu Donnerstag (12. Mai 2022) entwendet hat? Wer hat das Fahrzeug unter Umständen im Laufe des Donnerstags gesehen oder weiß, wer damit gefahren ist oder es auf dem Wanderparkplatz in Gruiten abgestellt hat?

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

