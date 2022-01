Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Bad Sassendorf (ots)

Eine 86-jährige Radfahrerin gab heute gegenüber der Polizei an, dass sie am Mittwoch (19. Januar 2022) einen Fahrradunfall in der Gartenstraße in Bad Sassendorf gehabt hätte. Demnach befuhr sie gegen 09.20 Uhr die Gartenstraße in Richtung Therme, als in Höhe eines Seniorenheimes ein Radfahrer ihre Fahrbahn querte, sie auswich und stürzte. Nachdem der Radfahrer sich nach dem Gesundheitszustand der 86-Jährigen erkundigt hatte und diese seinen Personalien haben wollte, soll er "etwas" undeutliches gesprochen haben und mit seinem Rad die Fahrt fortgesetzt haben.

Der Radfahrer war

- circa 70 Jahre alt, mittelgroß und von kräftiger Statur, mit Stoppelbart. - Er trug zur Unfallzeit eine "Schiebermütze" auf dem Kopf.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall der Rentnerin gesehen haben und den Radfahrer sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell