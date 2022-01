Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Borgeln - Gegen Betonwand geprallt - Ein Leichtverletzter

Welver (ots)

Am Mittwoch (19. Januar 2022) fuhr ein 24-jähriger Dortmunder mit seinem Wagen gegen 17.10 Uhr auf der Straße "Haus Broel". Kurz vor einer Unterführung geriet er auf die unbefestigte Bankette und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte anschließend frontal gegen die rechte Betonwand der Unterführung. Der 24-Jährige wurde nach dem Unfallfall mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden. (reh)

