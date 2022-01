Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Leichtverletzte und 4.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Soest (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 4.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Rigaring/Opmünder Weg. Um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin aus Möhnesee den Rigaring in Richtung Opmünder Weg, um dort nach links, in diesen abzubiegen. Eine hinter ihr befindliche 20-jährige Autofahrerin aus Soest, die ebenfalls in den Opmünder Weg abbiegen wollte, bemerkte die vor ihr haltende Bad Sassendorferin zu spät und fuhr ihr auf. Durch den Aufprall verletzten sich die 26-Jährige und ihre Beifahrerin leicht. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell