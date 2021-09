Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Verkehrsunfälle mit jeweils leicht verletzten Radfahrern im Celler Stadtverkehr

Celle (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, kam es innerhalb von knapp zwei Stunden zu gleich zwei Verkehrsunfällen im Celler Stadtgebiet, bei denen jeweils ein beteiligter Radfahrer leicht verletzt wurde.

Zunächst ereignete sich um 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lüneburger Heerstraße/ Am Reiherpfahl. Ein 25-jähriger Celler befuhr mit seinem Renault Megane die Straße Am Reiherpfahl in Fahrtrichtung Lüneburger Heerstraße. Im unmittelbaren Einmündungsbereich übersah der 25-Jährige einen von links kommenden 70-jährigen Lachendorfer auf seinem Pedelec, der den Radweg in Richtung Garßen befuhr, sodass beide Unfallbeteiligten kollidierten. In Folge des Zusammenstoßes kam der 70-Jährige zu Fall und wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in annähernd vierstelliger Höhe.

Um 18:50 Uhr befuhr ein 74-jähriger Celler mit seinem Ford Focus den Schlossplatz in Fahrtrichtung Westercellertorstraße. Auf der Suche nach einem Parkplatz im Einmündungsbereich Stechbahn übersah der 74-Jährige eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 52-jährige Radfahrerin, wodurch beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto und Fahrrad entstand ein geringer Schaden. Dies hatte für die 52-Jährige Radfahrerin zur Folge, dass diese dennoch ihr Fahrrad den weiteren Weg schieben musste. Durch die Verkehrsunfälle kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell