Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Celle - 50-jähriger Trickdieb auf frischer Tat festgenommen

29221 Celle (ots)

Am Samstag, den 25.09.2021, sprach ein 50-jähriger Tatverdächtiger einen 85 Jahre alten Mann auf dem Gehweg in der Schuhstraße an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Währenddessen hielt der 85-Jährige, der zuvor den dortigen Markt besucht hatte, noch seine Geldbörse in der Hand. Ein Zeuge wurde auf das Gespräch aufmerksam und misstrauisch, sodass dieser nach Gesprächsende den 85-Jährigen zur Nachschau bezüglich des Vorhandenseins von Bargeld in der Geldbörse ansprach. Dabei stellte der Geschädigte das Fehlen von 340 EUR Scheingeld fest. Der Tatverdächtige war zu Fuß durch die Innenstadt geflüchtet und konnte wenig später, im Zusammenwirken mit Passanten, durch Beamte der Polizei Celle festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Erfreulicherweise konnte das Bargeld in voller Höhe aufgefunden und dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Celle nochmals vor Trickbetrügern und Taschendieben warnen. Achten Sie stets auf ihre persönlichen Gegenstände und tragen Sie ihre Handtaschen und Geldbörsen stets eng am Körper.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell