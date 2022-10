Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu St.Blasien: Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus - keine Verletzten - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Freiburg (ots)

Nach einem mehrstündigen Löscheinsatz war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit über 70 Einsatzkräften im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war keiner der Hausbewohner anwesend. Das Feuer dürfte im ersten Obergeschoss des Hauses in der Küche ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Durch das Feuer und den Löschwassereinsatz wurde das Haus stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hunderttausend Euro liegen.

Erstmeldung vom 16.10.2022:

Am Sonntagmorgen wurde gegen 06.50 Uhr ein Brand eines Einfamilienhauses in St. Blasien, an der L 149 gemeldet.

Die L 149 musste für die Löscharbeiten, die aktuell noch andauern, voll gesperrt werden.

Ob in dem Einfamilienhaus noch Personen wohnhaft waren, ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.

FLZ PPFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell