POL-PDMT: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Wirges (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 22.07.2022, 21:00 Uhr, auf Samstag, dem 23.07.2022, 07:30 Uhr, wurde in eine Tierarztpraxis in Wirges, am Aussiedlerhof Bach, eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurde aus der Tierarztpraxis Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur (02602 ...

