Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Autobahn A30 - 6000 Liter Frittieröl aus Tank ausgelaufen

Schüttorf (ots)

Schüttorf - Am Dienstag kam es auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe Anschlussstelle Salzbergen zu einem Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen. Ein 48-jähriger Fahrer und ein 41-jähriger Fahrer waren jeweils in ihrem Sattelzug gegen 17.50 Uhr in Richtung Hannover auf dem Hauptfahrtstreifen unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus hielt der 41-Jährige mit seinem mit Gefahrgut beladenen Sattelzug an. Der 48-Jährige übersah dieses vermutlich zu spät und fuhr mit seinem mit 18.000 Liter Frittieröl beladenen Sattelzug auf den anderen Sattelzug auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Tank des Aufliegers des 35-Jährigen wurde durch den Aufprall beschädigt, sodass 6000 Liter Frittieröl aus dem Tank auf die Fahrbahn ausliefen. Das Gefahrgut des anderen Sattelzuges blieb aufgrund von guter Ladungssicherung unbeschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die BAB 30 wurde für die Zeit der Bergungs - und Reinigungsmaßnahmen bis 4.30 Uhr voll gesperrt.

