POL-PDMT: Alkoholfahrt auf Rasenmähertraktor

Ailertchen (ots) - Auf und neben einem Waldweg zwischen Ailertchen und Langenhahn OT Hölzenhausen wurden am Freitagmorgen, den 22.07.2022, durch einen aufmerksamen Freizeitsportler insgesamt 3 sogenannten Big Bags entdeckt. Bei dem Inhalt dieser Säcke für Bauschutt handelt es sich vermutlich um asbesthaltiges Material. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise über Beobachtungen in diesem Zusammenhang in der ...

mehr