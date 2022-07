Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhr-Grenzhausen - Unfall unter Alkoholeinfluss - zwei Person leicht verletzt

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Samstag, gegen 01:50 Uhr, ereignete sich auf der L 308 in Höhr-Grenzhausen ein Verkehrsunfall in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Beide beteiligte PKW wurden hintereinander auf der L 308, Rheinstraße, aus der Stadtmitte kommend in Richtung Vallendar geführt. Der Vorausfahrende ordnete sich ordnungsgemäß zum Linksabbiegen in die Rheinstraße ein und verlangsamte hierzu auch seine Geschwindigkeit. Der Nachfolgende fuhr dem Abbiegenden auf dessen Fahrzeugheck auf. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie von der Unfallörtlichkeit aus abgeschleppt werden mussten. Neben dem Unfallverursacher wurde der Beifahrer des vorausfahrenden PKW leicht verletzt. Die verständigte Polizei stellte vor Ort nicht bloß fest, dass der Auffahrende aufgrund zu geringen Abstands zu dem vor ihm fahrenden den Unfall verursacht haben dürfte. Auch sein nicht unerheblicher Alkoholisierungsgrad dürfte mit ausschlaggebend gewesen sein. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

