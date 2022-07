Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zimmerbrand in Linden

Linden (ots)

Am Samstag, 23.07.22, gg. 20:00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Linden, dortige Hauptstraße, alarmiert. Demnach war es in einem Mehrfamilienhaus zum Brandausbruch im dortigen Badezimmer gekommen. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt an der Beleuchtung eines Badezimmerschrankes gewesen sein. Der Schwelbrand konnte zügig gelöscht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren der VG Hachenburg waren mit 50 Kräften im Einsatz.

