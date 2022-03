POL-PB: Zeugen nach Fahrerflucht in Königstraße gesucht

Salzkotten (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Holser Heide sind am Sonntag zwei Frauen teils schwer verletzt worden. Gegen 16.55 Uhr fuhr eine 28-jährige Seat-Leon-Fahrerin auf der Straße Zur Hederaue in Richtung Südheide. An der Kreuzung Holser Heide hielt sie zunächst am Stop-Zeichen an. Beim Anfahren missachtete sie die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die mit einem VW Vox auf der Holser Heide in Richtung ...

