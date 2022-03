Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach - Randalierer in Gewahrsam genommen

Achern, Mösbach (ots)

Nach einer Körperverletzung auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Waldulmer Straße am Donnerstag, musste ein Mittdreißiger in polizeilichen Gewahrsam genommen werden und sieht nun einer Anzeige entgegen. Der Mann soll gegen 11:30 Uhr zunächst mit Holzstücken und Steinen auf eine Scheibe und abgestellte Fahrzeuge geworfen haben, bevor er einen Firmenangehörigen angegriffen und leicht verletzt haben soll. Dabei seien auch Bedrohungen und Beleidigungen geäußert worden. Der Mann, der offenbar mit rund zwei Promille alkoholisiert war, wurde in Gewahrsam genommen und sieht darüber hinaus einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen. Ob Sachschäden auf dem Betriebsgelände entstanden sind, bedarf noch der weiteren Ermittlungen.

/rs

