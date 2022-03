Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zeugen nach Brand gesucht

Sinzheim (ots)

Im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Brand im Bereich eines Einkaufswagenunterstandes. Bereits am 21. Februar kam es im Innenbereich des Marktes gegen 19:30 Uhr ebenfalls zu einem Brandgeschehen, bei welchem gelagerte Kartonagen Feuer fingen. In beiden Fällen entstand ein geringer Sachschaden. Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler bitten um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Rufnummer, 0781 21-2820.

/ag

