POL-OG: Gengenbach - Einbruch in Arztpraxis, Zeugen gesucht

Willstätt (ots) - Bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 14:15 Uhr auf der B28 in Höhe der Brücke über die A5 ereignet hat, wurde eine 87-jährige Frau verletzt. Die Seniorin war mit ihrem Mercedes nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Fahrtrichtung Oberkirch unterwegs, als sie mutmaßlich in Folge Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Volvo einer 64-Jährigen auffuhr. Insgesamt entstand ein ...

