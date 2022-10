Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.10.2022, gegen 07.40 Uhr, stürzte ein Arbeiter zusammen mit einer Scherenbühne etwa fünf Meter in die Tiefe. Er zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik geflogen. Der 52-jährige Arbeiter befand sich auf einer Scherenbühne und war in einer Werkshalle in der Schildgasse wohl mit Malerarbeiten beschäftigt, als durch eine Kranbewegung eines Brückenkranes dessen Brückenträger gegen die Scherenbühne stieß und diese zusammen mit dem Arbeiter umstürzte.

