Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vegetationsbrand droht auf Gebäude überzugreifen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Wickrath, 15.08.2022, 09:05 Uhr, Am Klingelsberg (ots)

Gleich mehrere Notrufe erreichten am Montagmorgen die Leitstelle der Feuerwehr. Hintergrund war ein Vegetationsbrand mit starker Rauchentwicklung auf der Straße "Am Klingelsberg" in der Ortslage Wickrath in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten auf einer Fläche von rund 200 m² Sträucher und Nadelbäume bis in die Kronen. Der Brand drohte auf ein direkt angrenzendes Wohngebäude überzugreifen. Deren Bewohner hatten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können und blieben glücklicherweise unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit einem C-Rohr konnte der Brand auf die bereits betroffene Vegetationsfläche begrenzt und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Abschließend wurden die angrenzenden Gebäudestrukturen mittels Wärmebildkamera kontrolliert und begangen sowie vier stark betroffene Bäume durch die Feuerwehr gefällt, um die Gefahr des unkontrollierten Umstürzens auf öffentliche Verkehrsbereiche abzuwenden. Die Bahnstrecke wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt, die Straße Am Klingelsberg war für die Dauer des Einsatzes im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt, ein weiteres Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II in Holt, ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum, die Freiwillige Feuerwehr Einheit Wickrath mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell