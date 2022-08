Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Eicken, 14.08.2022,16:36 Uhr, Kaldenkirchener Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich auf der Kaldenkirchener Straße in Höhe der Bökelstraße ein Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte trafen an der Einsatzstelle auf zwei beteiligte PKW. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen geparkten PKW. An diesem Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest. Die Motorhaube wurde mit einem Brechwerkzeug geöffnet und der Entstehungsbrand gelöscht. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig ihr Fahrzeug verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im Stadtgebiet gebracht. Anschließend wurden beide Fahrzeuge stromlos geschaltet und zum Abtransport für ein Abschleppunternehmen vorbereitet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell