Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211112.7 Wesselburen: Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigungen

Wesselburen (ots)

Seit dem Spätsommer 2021 ist es in Wesselburen, Norddeich und Süderdeich immer wieder zu Kritzeleien durch einen Schmierfinken gekommen. Bisher hat die Polizei den Verantwortlichen nicht ermitteln können und bittet daher um Hinweise.

Mittlerweile liegen der Wesselburener Polizei mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien vor. In diversen Fällen hinterließ ein Unbekannter seine Taggs er mit einem wasserfesten Stift an Verkehrszeichen, Häuserwänden und anderen festen Untergründen. Im Anhang an die Meldung befinden sich Fotos, die einige der immer wieder auftauchenden Kritzeleien zeigen.

Da die Polizei auf der Suche nach dem Schmierfinken noch immer im Dunkeln tappt, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04833 / 448976.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell