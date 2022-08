Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber im Einsatz - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach-Wanlo, 14.08.2022, 19:32 Uhr, Kuckumer Straße (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Unfall auf der Kuckumer Straße hinter dem Ortsteil Wanlo gerufen. Dort war ein Motorradfahrer gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt in einem Rettungswagen wurde der Patient in den nachalarmierten Rettungshubschrauber Christoph 9 verlegt und in eine Duisburger Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell