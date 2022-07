Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Stadtfest in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Am vorliegenden Wochenende, vom 29.07.2022 bis zum 31.07.2022 findet in der Innenstadt Zweibrücken das Stadtfest mit diversen Veranstaltungen und Ausstellern statt. Die ersten beiden Veranstaltungstage verliefen bei einem hohen Besucheraufkommen aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend. Insgesamt verzeichnete die Polizei Zweibrücken eine überschaubare Anzahl an strafrechtlich relevanten Delikten. Es kam in den ersten zwei Nächten zu acht Körperverletzungsdelikten und fünf Anzeigen hinsichtlich von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wurden sechs Personen bis zum Veranstaltungsende in polizeiliches Gewahrsam genommen. |pizw

