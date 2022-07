Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit entwendetem Mofa

Zweibrücken (ots)

Am Samstag den 30.07.2022, um 14:40 Uhr wurde durch eine Zeugin fernmündlich mitgeteilt, dass sie soeben beobachtet habe wie ein Mofafahrer ohne Fremdeinwirkung in der Fruchtschuppenstraße in Zweibrücken gestürzt sei und sich im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle entfernt habe. Bei der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass das genutzte Mofa am 26.07.2022 bei einem Diebstahl entwendet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnten erste Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher und Täter erlangt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell