Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl von Lederwaren

Zweibrücken (ots)

Am Samstag den 30.07.2022, im Zeitraum von 02:00 Uhr - 10:30 Uhr wurde an einem Verkaufsstand für Lederwaren in der Hauptstraße 55 in Zweibrücken durch einen bisher unbekannten Täter eine Stoffplane zerschnitten und aus dem Inneren des Verkaufsstandes mehrere Ledergeldbörsen entwendet. Der Schaden liegt laut Angaben des Standbetreibers bei zirka 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

