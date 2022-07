POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Schwanheim (ots) - Am Freitag, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, wurden zwei Männer auf frischer Tat festgenommen, nachdem sie versucht hatten, in eine Baufirma in der Hauptstraße einzubrechen. Zunächst stellten sie ihr Fahrzeug auf einem Feldgrundstück ab, wobei ein Zaun beschädigt wurde. Mit Einbruchswerkzeug begaben sie sich auf das Firmengelände und versuchten, eine Tür des Büros der Firma aufzuhebeln, was ...

