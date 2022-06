POL-LB: Tamm: erneuter Betrug über WhatsApp

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend kam es gegen 22:45 Uhr in der Pfarrwiesenallee im Sindelfinger Norden zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. Grund hierfür waren mutmaßlich zurückliegende Streitigkeiten zwischen zwei 18 Jahre alten Frauen. Ein 25-jähriger Begleiter einer der beiden Frauen beteiligte sich ebenfalls an dem ...

mehr