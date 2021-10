Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogen - LKW-Fahrer (35) in Barkhausen gestoppt

Porta Westfalica (ots)

Bei der Kontrolle eines LKW-Fahrers (35) haben die Beamten am Dienstagnachmittag auf der Portastraße den richtigen Riecher gehabt.

So fuhr der 35-Jährige mit einem LKW in Richtung Minden, als er den Streifenwagen offenbar gegen 16 Uhr bemerkte und daraufhin auf dem Parkplatz am Kaiserhof wenden wollte. Daher entschieden die Beamten den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Bei seiner Befragung gab der Petershäger zunächst an, keinen Führerschein mit sich zu führen, korrigierte sich aber auf Nachfrage selber und erwiderte kurz darauf, nicht mehr im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem erbrachte, dass er diese vor längerer Zeit abgeben musste.

Während der Sachverhaltsklärung ergab sich den Beamten außerdem der Verdacht eines vorherigen BtM-Konsums beim Petershäger. Da ein entsprechender Vortest positiv detektierte, brachte man ihn zu einer Blutprobeentnahme auf die Wache. Zudem eröffnete man ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann.

