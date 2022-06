Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag 15:00 Uhr und Dienstag 05:30 Uhr einen in der Talstraße in Beihingen aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten die Geldkartusche. Weder der entstandene Sachschaden noch die Höhe des Diebesgutes können bislang beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 643780, in Verbindung zu setzen.

