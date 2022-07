Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Vom 9. bis 31. Juli wird durch die Organisation "ausgestrahlt" eine internationale Anti-Atom-Fahrradtour organisiert. Am 16. Juli führte die Strecke aus den Niederlanden aus Richtung Almelo kommend nach Nordhorn auf dem Ootmarsumer Weg. Um 11.30 Uhr erfolgte der Grenzübertritt von 25 Teilnehmern/innen. Nach einem zweistündigen Aufenthalt auf dem Marktplatz in Nordhorn setzten sich 35 Teilnehmer/innen wieder in Bewegung und trafen gegen 16.30 Uhr am KKW Emsland ein. Es fand eine örtliche Kundgebung mit Redebeiträgen statt. Gegen 17.40 Uhr traf man bei der Brennelementfabrik ANF ein, wo man Gruppenfotos fertigte. Um 18.00 Uhr erreichte man den Marktplatz in Lingen, wo bereits eine stationäre Versammlung der Elterninitiative AgiEL stattfand, die mit etwa 20 Teilnehmern/innen vor Ort war und dort einen Infostand betrieb. Hier wurden wiederum Redebeiträge getätigt, man sang zusammen und es wurden Transparente gezeigt. Ein Verpflegungswagen sorgte für das leibliche Wohl. Anschließend begab man sich um 20.00 Uhr zur Übernachtung zum Kanucamp, wo an diesem Abend ein öffentliches Rockkonzert stattfand. Es kam während der gesamten Versammlung zu keinen besonderen Vorkommnissen bzw. Störungen. Es wurde eine Nutzung der Fahrbahn durch die Versammlungsteilnehmer, auch wenn ein Radweg vorhanden ist, es sich aber nicht um eine viel befahrende Strecke handelt, versammlungsfreundlich zugelassen. Es erfolgte eine polizeiliche Absicherung der Versammlung, die ein hohes Maß an Verkehrssicherheit gewährleistete.

