POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots) - Die bislang unbekannten Täter versuchten zwischen dem 15. Juli 22.00 Uhr und 16. Juli 3.00 Uhr in eine Bäckerei in Nordhorn in der Bentheimer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Objekt, beschädigten jedoch eine Tür. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

