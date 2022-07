Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Audi Q7 in Brand geraten

Klein Berßen (ots)

Am 16. Juli gegen 23.45 Uhr kam es in Klein Berßen in der Gewerbestraße zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellter Audi Q7 Feuer. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Hybridfahrzeug, welches beim Ausbruch des Feuers gerade geladen wurde. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und beschädigte dabei auch Teile der angrenzenden Garage. Die Feuerwehr Klein Berßen war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

