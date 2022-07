Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 20-Jähriger rast durch Werlte und prallt gegen eine Laterne

Werlte (ots)

Heute Morgen gegen 5.45 Uhr kam es in Werlte auf der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines BMW 640i fuhr auf der Hauptstraße aus Sögel kommend in Richtung Loruper Straße. Im Kurvenbereich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Laterne, welche durch den Zusammenstoß umkippte. Der 20-Jährige konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie er aus dem Fahrzeug stieg, sich wieder ins Fahrzeug setzte und den Motor aufheulen ließ, wobei die Räder durchdrehten. Aufgrund der Beschädigung konnte er jedoch nicht mehr weiterfahren. Dann stieg er erneut aus, entfernte die Kennzeichen von seinem Fahrzeug und floh in Richtung Innenstadt. Dabei wurde er von einem der Zeugen verfolgt, welcher bereits die Polizei verständigte. Der 20-Jährige bemerkte dies, ging wieder zurück zur Unfallstelle und montierte die Kennzeichen am Fahrzeug. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt stand jedoch unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

