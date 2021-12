Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, ereignete sich gegen 21:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hunoldstraße in Wardenburg.

Eine 36-Jährige aus Oldenburg befuhr mit ihrem Pkw die Hunoldstraße in Richtung Tungeln und beabsichtigte an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford vorbeizufahren. Dabei kam sie auf winterglatter Straße leicht ins Schleudern und prallte gegen den Ford. Die Fahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht weiter fahrbereit. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 23.000 Euro.

Gegen die 36-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell