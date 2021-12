Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Unfälle aufgrund von Straßenglätte im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Nordenham

Delmenhorst (ots)

Aufgrund von Straßenglätte ereigneten sich in den Abend- bzw. Nachtstunden von Donnerstag, 2. Dezember 2021, auf Freitag, 3. Dezember 2021, im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Nordenham mehrere Verkehrsunfälle.

In der Gemeinde Jade, in der Straße "Schulhelmer", kam am Donnerstag, 2. Dezember 2021, gegen 18:30 Uhr, ein 42-Jähriger Mann aus der Ukraine mit einem LKW von der Fahrbahn ab und rutsche in die Berme. Es entstanden Sachschäden von circa 2500 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

In Nordenham befuhr eine 18-Jährige Frau gegen 22:45 Uhr die B212 in Richtung Blexen. Dort kam die Nordenhamerin mit ihrem PKW VW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

Auf der Bundesstraße 212 in der Gemeinde Stadland verlor gegen 23:00 Uhr ein 45-Jähriger Nordenhamer die Kontrolle über seinen PKW Ford. Der PKW schleuderte über die Gegenfahrbahn und stieß gegen eine Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle war zudem die Feuerwehr Rodenkirchen vor Ort eingesetzt.

Am Freitag, den 03. Dezember 2021, gegen 03:10 Uhr, verlor ein 54-Jähriger Mann aus Brake die Kontrolle über seinen Kleintransporter. In der Straße "Iffens" in Butjadingen kam er mit dem Mercedes in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Der Transporter kam in einem Graben zum Stehen und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch bei diesem Unfall blieb der Fahrer unverletzt.

