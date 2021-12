Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrseinschränkungen

Verkehrsunfall auf den Bundesstraßen 212 und 437 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am 02.12.2021, ab 10:10 Uhr, ist es auf den Bundesstraßen 212 und 437 in Höhe Stadland zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Ursächlich war ein Lkw-Gespann, welches auf dem Zubringer zur B437 (Wesertunnel) von der B212 kommend einen Achsbruch erlitt und auf der Zufahrt nicht mehr fahrbereit zum Stehen gekommen ist. Die Zufahrt zum Wesertunnel aus Brake kommend wurde durch Polizei und die Straßenmeisterei komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten durch einen Abschleppdienst dauerten bis 14:50 Uhr an. In dem Rückstau ist es zu einem weiteren Fahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Weiter fuhr sich im stockenden Verkehr ein weiteres Lkw-Gespann in der aufgeweichten Berme fest, welches wiederum aufwendig durch ein Abschleppunternehmen geborgen und von der Straßenmeisterei abgesichert werden musste. Aufgrund der geschilderten Ereignisse ist es in dem Zeitraum von 10:10 Uhr bis 14:50 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen auf den beiden Bundesstraßen gekommen

