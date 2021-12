Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Aufhebung der Straßensperrung in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Die Sperrung der B 211 in Ovelgönne wurde wieder aufgehoben. Als Ursache für den Fahrzeugbrand konnte eine festsitzende Bremse am Fahrzeugauflieger ermittelt werden, welcher hierdurch in Brand geriet. Die Schadenshöhe kann von hier nicht beziffert werden.

