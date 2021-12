Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, gegen 06:45 Uhr, befuhr eine 31-Jährige Frau aus der Gemeinde Stadland die Strandallee in Burhave in Richtung Ortsmitte. Dort stieß sie mit ihrem PKW Ford mit einem, am Fahrbahnrand geparkten, PKW Mini Cooper zusammen.

Durch den Aufprall erlitt die 31-Jährige leichte Verletzungen und wurde mittels einen Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Es entstanden Sachschäden von circa 21.000 Euro.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell