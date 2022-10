Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Zwei Tatverdächtige nach körperlicher Auseinandersetzung und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.10.2022, gegen 19:50 Uhr sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 40 und 43 Jahren einem 32-jährigen Mann im Freiburger Stadtteil Haslach aufgelauert und diesen körperlich angegriffen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Geschädigte daraufhin, mit seinem E-Bike zu flüchten, was jedoch nicht gelang. In der Folge soll auch das Fahrrad des Geschädigten durch die beiden Männer beschädigt worden sein. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einem Pkw und konnten durch die Polizei kurze Zeit später in der Opfinger Straße in Freiburg vorläufig festgenommen werden.

Ob der Geschädigte bei der Auseinandersetzung verletzt wurde und ob es es eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten gab, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

ak

